رضا كحلال مديرا تقنيا جديدا لاتحادية الدراجات

أعلنت الاتحادية الجزائرية للدراجات، اليوم الثلاثاء، عن تعيين رضا كحلال مديرا تقنيا وطنيا جديدا.

وكشفت الاتحادية، في بيان لها، بأن رئيسها خير الدين برباري، قرر تعيين كحلال، خلفا لسابقه اسماعيل دوزي.

كما أعربت ذات الهيئة الفدرالية، عن امتنانها الصادق للعمل مع دوزي طوال هذه الفترة كمدير تقني وطني. التي كان فيها عمله ودعمه وإحساسه بالمسؤولية لا يقدر بثمن ويشعر الاتحاد بالامتنان لجهوده وتفانيه في عمله.