رضا مالك: “الفقيد سالمي قدم الكثير لشباب بلوزداد كلاعب ومسير”

استذكر الرئيس الأسبق لشباب بلوزداد، رضا مالك، خصال الفقيد جيلالي سالمي، مذكرا في ذات الوقت بما قدمه للنادي البلوزدادي.

وصرّح رضا مالك، خلال جنازة الفقيد: “الفقيد سالمي، أعطى الكثير لشباب بلوزداد، سواء كلاعب، أو مسير”.

كما أضاف: “سالمي خلال فترة ترأسه شباب بلوزداد، قاد الفريق للتتويج بلقبين للبطولة الوطنية، بعد ابتعاد الفريق عن منصة التتويجات لـ30 سنة”.

يذكر أن جنازة الفقيد جيلالي سالمي، شهدت حضور عدة وجوه رياضية بارزة من لاعبين سابقين، ومسؤوليين، ما يؤكد المكانة التي كان يحظى بها الفقيد في الوسط الرياضي الجزائري.