رضا هجهوج: ” القاعدة الجماهيرية الكبيرة جعلتني أختار إتحاد العاصمة”

قدم فريق إتحاد العاصمة لاعبه الجديد “رضا هجهوج” رسميا إلى وسائل الإعلام ظهيرة اليوم الإثنين بملعب عمر حمادي ببولوغين.

وقدم “هجهوج” إلى فريق سوسطارة في صفقة إنتقال حرة من نادي “الوداد البيضاوي” المغربي بعقد يمتد لسنتين.

ونشط “هجهوج” ندوة صحفية تحدث فيها عن الأسباب التي دفعته لغختيار فريق سوسطارة بالرغم من العروض الكثيرة التي وصلته قائلا:

“لإخترت فريق إتحاد العاصمة حبا لهذا الفريق، وبفضل جماهيره العريقة، لأن الجميع يعرف أن له قاعدة جماهيرية كبيرة وإن شاء الله أعطي الإضافة لهذا الفريق ”

وأضاف: “أشاهد مباريات الإتحاد واشجع هذا الفريق الذي أعرفه جيدا، فهو فريق يلعب على الألقاب دائما داخل الجزائر وحتى خارجها”

وأجرى “هجهوج” مقارنة بسيطة بين فريقه السابق “الوداد البيضاوي” وفريقه الحالي “إتحاد العاصمة” قائلا:

“القاعدة الجماهيرية لفريق سوسطارة تشبه أسلوب الوداد، وهذا ما جعلني أختار الإتحاد”

وفيما يخص المنافسة على المناسب في فريقه الجديد الذي يضم العديد من اللاعبين في المناسب الهجومية قال هجهوج.

“أنا لا أخشى المنافسة في فريق الإتحاد، وهدفي هو تحقيق كأس الكاف والبطولة إن شاء الله “.