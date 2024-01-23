رضا وثقة.. معنويات الجزائريين مرتفعة

على مدى أربع سنوات، استعاد الجزائريون معنوياتهم، حيث أن حالتهم في بداية عام 2024 لا علاقة لها بالوضع في عام 2019.

منذ انتخاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، انقلبت معنويات الجزائريين بالكامل: من أغلبية فقدت الثقة منذ صيف 2017. إلى أغلبية وجدت الأمل وتثق في الحكومة في عام 2024. في ظل جزائر 2024 جديدة، طموحة، مشعة في العالم.

من الآن فصاعدا، لم يعد الشعب الجزائري مكتئبا، بل إن التفاؤل طغى على معنوياته وهذا هو تأثير تبون.

كما أن هناك حماس والتزام بين الجزائريين، الذين يشعرون بالرضا عن الإجراءات العديدة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تيون. والتي ستزيد من تسريع وتيرة العمل من أجل الصالح العام للشعب الجزائري.