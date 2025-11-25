رضواني أفضل لاعب في افتتاح مجموعات الكونفدرالية

أختير قائد نادي اتحاد العاصمة، سعيد رضواني، أفضل لاعب في المرحلة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الافريقية.

وكشف موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، عن أفضل 3 لاعبين في افتتاح مجموعات الكونفدرالية، وجاء رضواني، في الصدارة بتقييم 8.9.

بينما حل لاعب الزمالك المصري، أحمد فتوح، في وصافة الأفضل بتقييم 8.7، متبوعا بلاعب الوداد البيضاوي، أيوب بوشتة، بـ 8.5/10.

وفي سياق متصل، تواجد رضواني، الذي سجل هدفا في الفوز المحقق أمام الضيف سان بيدرو الايفواري. بنتيجة 3-2، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من كأس “الكاف”.

كما ضمّت التشكيلة المثالية المدافع الآخر للاتحاد، آدم عليلات. الذي كان له أيضا نصيبا من ثلاثية فريقه بتسجيله هدفا من رأسية رائعة وتحصل على 7.8.

إلى جانب قائد شباب بلوزداد، عبد الرؤوف بن غيث، الذي سجل بدوره هدفا من فوز ناديه بثنائية نظيفة أمام سينغيدا بلاك ستارز التنزاني، وتحصل على تقييم 8.2.

🎖 أفضل 3 لاعبين خلال المرحلة الأولى من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الافريقية حسب تقييمات سوفاسكور الاحصائية 🥇 سعدي رضواني🇩🇿 ظهير إ.العاصمة (8.9)

🥈 أحمد فتوح🇪🇬 ظهير الزمالك (8.7)

🥉 أيوب بوشتة🇲🇦 ظهير الوداد (8.5) pic.twitter.com/FKnroYZbu9 — SofascoreAR (@SofascoreARB) November 24, 2025