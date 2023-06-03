رضواني :”أهدي التتويج القاري إلى روح الفقيد بن حمودة”  

ابدى اللاعب سعدي رضواني سعادته الكبيرة إثر التتويج بلقب كأس الكونفديرالية على حساب يانغ أفريكانز التنزاني.

وقال رضواني في تصريح للتلفزيون العمومي عقب المباراة “المشوار كان صعبا لنا، خسرنا لكننا توجنا، لم نكن نحلم بأمر أكبر مثل التتويج الإفريقي، أشكر الطاقم الفني الطبي و الأنصار و رجال الخفاء”

كما أضاف رضواني “فشلن في الإهداء إلى روح الراحل بن حمودة لما كنا ننشط في الشان، لكن اليوم ردنا الاعتبار لنا، و نهدي التتويج إلى روح الفقيد بن حمودة”.

وشكر رضواني كل الذين شجعوه في مشواره الكروي حيث قال “فريد ملولي الذي اعتبره صديقي وكان يشجعني في كل مرة، خاصة لما كنا في وفاق سطيف”.

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