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الرياضة

رضواني :”الروح الوطنية دفعتنا لتحقيق فوز جديد “

بقلم عزيز طالبي
رضواني :”الروح الوطنية دفعتنا لتحقيق فوز جديد “
رضواني
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أبدى سعدي رضواني لاعب المنتخب الوطني للمحليين سعادته الكبيرة اثر قيادة رفقائه لتحقيق فوز جديد أمام موزمبيق.

وقال رضواني خلال الندوة الصحفية عقب المباراة :” الروح الوطنية هي من دفعتنا لتحقيق فوز جديد، طبقنا نصائح الكوتش مجيد بوقرة، و حققنا الأهم”

كما أضاف “فزنا وحققنا الأهم كما تأهلنا بكل أريحية، كل لاعب كان يريد تنشيط المباراة و تحقيق حلمه بالفوز بالملعب الجديد”.

وختم “حاليا سنركز على التحديات المقبلة وأبرزها مباراتنا في الربعة النهائي المقبلة”.

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