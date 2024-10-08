رضواني: “العمل الجدي أوصلني للمنتخب الوطني”

أكد الظهير الأيمن للمنتخب الوطني، سعدي رضواني، أن استدعاءه للمنتخب الوطني جاء بعد مجهودات كبيرة بذلها خلال السنوات الأخيرة.

وصرّح لاعب اتحاد العاصمة، سعدي رضواني، اليوم الثلاثاء، خلال المنطقة المختلطة لوسائل الإعلام، بمركز التحضيرات بسيدي موسى: “الحمد لله، التحاقي بصفوف المنتخب الوطني جاء بتوفيق من الله عز وجل. والعمل الجدي الذي أبذله طوال السنوات الأخيرة”.

وأضاف المتحدث: “أخيرا تحصلت على فرصتي مع المنتخب الوطني، وأتمنى أن أنال ثقة المدرب بيتكوفيتش والجمهور الجزائري”.

وختم اللاعب رضواني: “أتمنى الشفاء العاجل للزميل، يوسف عطال، والعودة بقوة إلى الخضر. أما بخصوص المنافسة، ستكون مفتاحا للجميع من أجل تطوير مستواه، ولا يهم من يلعب أساسياً بقدر ما يهم من يقدم الإضافة للمنتخب”.