رضواني: “بداية موسمنا لم تكن موفقة لكن العبرة بالخواتيم”
بقلم كريم تيغرمت
ثمّن قائد اتحاد العاصمة، سعيد رضواني، التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية، مؤكدا بأن اتحاد العاصمة، فريق ألقاب.
وصرّح رضواني، عقب عودتهم إلى أرض الوطن: “بداية موسمنا لم تكن موفقة، خاصة في البطولة، ونحن لم نكن راضين عن ذلك، لكن العبرة بالخواتيم”.
كما أضاف: “اتحاد العاصمة فريق ألقاب، وفي النهائية، تمكنا من التتويج بكأس الجمهورية، وكأس الكونفيدرالية”.
وتابع سعيد رضواني: “تمكنا من الرد فوق الميدان، لكن يجب علينا مواصلة العمل، كون هناك عدة أمور تنقص الفريق”.
