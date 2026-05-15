رضواني: “لدينا ثقة كبيرة في قدراتنا وهدفنا هو التتويج باللقب”

كشف قائد اتحاد العاصمة، سعدي رضواني، عزمه رفقة بقيو زملائه على التتويج بنهائي كأس الكونفيدرالية، على حساب الزمالك المصري.

وصرح رضواني، اليوم الجمعة، في ندوته الصحفية: “الأجواء داخل الفريق مميزة قبل مواجهة الزمالك في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية”.

كما أضاف: “معنويات اللاعبين مرتفعة بعد التتويج بكأس الجزائر، ونركز على الشوط الثاني من النهائي بعد الفوز في الذهاب”.

وأردف: “ّدرسنا الزمالك جيداً ونعرف نقاط القوة، والضعف، ونسعى لاستغلال ذلك من أجل تحقيق الفوز، لدينا ثقة كبيرة في قدراتنا، وهدفنا هو التتويج باللقب”.

وتابع سعيد رضواني: نشكر الجماهير التي سافرت إلى القاهرة لدعم الفريق، كما نقدر حسن الاستقبال، وسنقاتل من أجل العودة باللقب وإسعاد جماهيرنا”.