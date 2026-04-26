رضواني: “نتمنى تحقيق لقبين هذا الموسم”

عبّر لاعب اتحاد العاصمة، سعيد رضواني، عن أمله وطموحه في حصد فريقه لقبين هذا الموسم.

وصرّح رضواني، عقب تأهلهم الأخير لنهائي كأس الجزائر: “حققنا تأهلاً مستحقًا، بفضل روح المجموعة، والمجهودات الكبيرة التي بذلها الجميع”.

كما أضاف: “في الموسم الماضي خسرنا في أسبوع واحد مباراتين من الدور النصف النهائي، وتمكنا هذا الموسم من التعويض”.

وتابع لاعب اتحاد العاصمة، سعيد رضواني: “نتمنى المواصلة على هذا المنوال، وأن نحقق لقبين هذا الموسم”.