رضواني: “نتمنى تحقيق لقبين هذا الموسم”
بقلم كريم تيغرمت
عبّر لاعب اتحاد العاصمة، سعيد رضواني، عن أمله وطموحه في حصد فريقه لقبين هذا الموسم.
وصرّح رضواني، عقب تأهلهم الأخير لنهائي كأس الجزائر: “حققنا تأهلاً مستحقًا، بفضل روح المجموعة، والمجهودات الكبيرة التي بذلها الجميع”.
كما أضاف: “في الموسم الماضي خسرنا في أسبوع واحد مباراتين من الدور النصف النهائي، وتمكنا هذا الموسم من التعويض”.
وتابع لاعب اتحاد العاصمة، سعيد رضواني: “نتمنى المواصلة على هذا المنوال، وأن نحقق لقبين هذا الموسم”.
