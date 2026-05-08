رضواني: “نهائي كأس الكونفيدرالية فرصتنا لكتابة تاريخ اتحاد العاصمة”

أكد قائد اتحاد العاصمة، عزمه رفقة زملائه اللاعبين، على المشاهمة في كتابة سطر جديد في تاريخ اتحاد العاصمة، من خلال التتويج بكأس الكونفيدرالية.

وصرح رضواني، اليوم الجمعة، في ندوته الصحفية: “نملك لاعبين من ذوي الخبرة سبق لهم التتويج بهذا اللقب القاري، إلى جانب لاعبين آخرين شبان”.

كما أضاف: “هذا النهائي يعتبر فرصة ثمينة لنا كلاعبين، من أجل الدخول في تاريخ اتحاد العاصمة، من خلال التتويج باللقب”.

وتابع سعدي رضواني: “بعد 2023، واصلنا المشاركة في هذه البطولة، واليوم نحن أمام فرصة للتويج مجددا بهذا اللقب”.