رضواني: “هدفنا العودة بنتيجة ايجابية من تنزانيا”
بقلم النهار أونلاين
أبرز لاعب اتحاد العاصمة، سعدي رضواني، هدفه رفقة فريقه من تنقلهم إلى تنزانيا، لمواجهة يانغ أفريكانز، ضمن ذهاب نهائي كأس الكاف.
وصرح رضواني، اليوم الخميس، لتلفزيون “النهار”: “ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، خاصة وأننا نمثل الجزائر”.
كما أضاف: “نتمنى أن نحسن تسيير مباراة الذهاب، وأن تجري في ظروف جيدة، كون هذا اللقب سيلعب في مبارتي الذهاب، والإياب”
وتابع سعدي رضواني: “نتمنى أن يكون تركيزنا في المستوى المطلوب، من أجل العودة بنتيجة ايجابية”.
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