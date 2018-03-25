رضواني: “هدفنا الوصول لنهائي الكأس ولم لا التتويج بها “

أكد لاعب شبيبة القبائل، سعدي رضواني، أن ببلوغ فريقه الدور النصف نهائي من كأس الجمهورية، يمكن إعتبار أن الكأس أصبحت من أهداف الفريق.

وصرح سعدي رضواني لتلفزيون “النهار”: “ببلوغنا الدور النصف نهائي، يمكننا القول أن الكأس أصبحت من أهداف الفريق هذا الموسم”.

وأضاف: “من حقنا الآن أن نطمح في بلوغ الدور النهائي، ولما لا إحراز لقب كأس الجمهورية لهذا الموسم”.

من جهة أخرى شدد رضواني، على ضرورة عدم نسيان الهدف الأساسي للفريق: “يجب أن لا تنسينا هذه الفرحة هدفنا الأساسي في ضمان البقاء”.

يذكر أن سعدي رضواني، ساهم في تحقيق التأهل أمام اتحاد البليدة، بعد توقعيه للهدف الثاني لصالح شبيبة القبائل في هذه المباراة.