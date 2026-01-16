رضواني: “واعون بالمسؤولية التي تنتظرنا في نهائي السوبر”

أكد لاعب اتحاد العاصمة، سعدي رضواني، وعيه رفقة زملائه بالمسؤلية الملقاة على عاتقهم في نهائي السوبر، مؤكدا نيتهم في اهداء لقب جديد لأنصار الاتحاد.

وصرح رضواني، اليومالجمعة، في الندوة الصحفية الخصاة بنهائي السوبر: “تنتظرنا مسؤولية كبيرة في نهائي السوبر، ونحن واعون بذلك”.

كما أضاف: “تحضيراتنا لنهائي السوبر، جرت بصفة عادية، ونتمنى أن نكون في أفضل فورمة يوم غد من أجل اهداء لقب جديد للاتحاد”

وتابع سعدي رضواني: “نهائي كأس السوبر جد مهم، كونه سيكون بامكاننا من خلال مباراة واحدة فقط، اهداء لقب جديد للفريق”.