رضوى الشربيني تكشف عن عمرها في عيد ميلادها

فاجأت شام الذهبي غبنة النجمة السورية أصالة، الإعلامية المصرية ​رضوى الشربيني​ بعيد ميلادها، بقالب حلوى طريف.

ونشرت رضوى الشربيني صورا ومقطع فيديو من الاحتفال، بحسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت رضوى واقفة وهي أمام قالب الحلوى وكُتب عليه عبارتها التي اشتهرت بها “بلوك”.

وعلقت رضوى الشربيني على الفيدية قائلة: “خلاص كده النهارده تميت 40 سنة، وشكلي كبرت بجد، لكل اهلي واصحابي زوحبايبي شكرا على كل كلمة ومعايدة ورسالة ومكالمة، انتم أحلى حاجة في الدنيا”.

طالع أيضا:

https://www.instagram.com/p/CUZ-MPbtaAG/

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp