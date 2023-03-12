رضوى الشربيني تُعلق على تصرف عروس حسن شاكوش

علقت المذيعة رضوى الشربيني على تصرفات عروس مطرب المهرجانات حسن شاكوش، والتي أثارت جدلا كبيرا بعد سجودها بفستان الزفاف فرحا بزواجها.

واعتبرت الشربيني، أن تصرفات العروس، فيها بالكثير من “المبالغة” وخاصة موقف سجودها لله شكرا فرحا بعقد القران رسميا.

وقالت رضوى أن الموقف غير مسبوق، ولم يحدث من قبل، ولكن لا يستحق السخرية من العروس. لأن كل واحد من حقه يعبر عن فرحته بالطريقة اللي تعجبه.

وأشارت الشربيني عبر برنامجها “هي وبس”، إلى إن كثير من الناس طالبوها بالتعليق على تلك الواقعة.

وقالت: “هقول إيه، ست فرحانة بتعبر عن فرحتها. يمكن هي شايفة حسن شاكوش الراجل اللي تعمله الحركة دي في الفرح قدام الناس. صحيح هي حركة أوفر جدًا. وآخر حاجة كنا بنشوفها إن لعيبة الكورة يسجدوا لما يجيبوا جون”.

وواصلت قائلة آخر حاجة شوفناها إن العرايس لما تبقى فرحانة أوي وسعيدة تبوس إيد جوزها أو كتفه أو تحضنه. ولكن واحدة ست تسجد في فرح شكر لربنا قدام الناس والصحفيين. مشوفناهاش الكلام ده قبل كده، ولكن كل واحد من حقه يعبر عن فرحته بالطريقة اللي تعجبه”.

وتابعت رضوى الشربيني: “تعليقي أنا على الواقعة بعيد عن ريم طارق أنه إزاي أنا واحدة ست هانم انزل على ركبي. ومنها على الارض قدام الناس بفستان الفرح ميصحش. وأنا كأنثى بأقول لا، ومشكلتنا والخوف لو تحول الأمر إلى ترند. وكل واحدة نلاقي ليها صورة وهي ساجدة في الأرض بفستان الفرح بتحمد ربنا على عريسها. ياريت يا بنات متعملوش كده أبدًا”.

واختتمت رضوى الشربيني نصيحتها للبنات قائلة: “لما أجي أحمد ربنا، ربنا موجود. فإحنا نقدر نحمده طول الوقت، مش لازم أعمل سحبة مايكل دي. وأفرد دراعي وأحمده قدام الناس بالشكل ده”.

وتصدر مشهد سجود عروس حسن شاكوش ريم طارق الترند على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت شقيقتها أنها لم تصدق أن قصة الحب ستتوج بالزواج. بينما انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سجود العروس بفستان الزفاف المكشوف.

والتقطت الكاميرا لقطة أخرى للعروس وهي تبكي من السعادة في وجود أسرتها التي حاولت تهدئتها.