رضيعة تتعرض لحادث مروع في المستشفى

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعنيف طفلة حديثة الولادة من قبل ممرضتين في قسم (الخدج). بمستشفى أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، سلسلة إجراءات عقابية بحق المستشفى.

كما قالت الوزارة في بيان نقلته وكالة “شفق نيوز” إن الإجراءات العقابية تتضمن 7 نقاط. هي إعفاء الممرضتين بالمستشفى رغم عدم وجود تصريح بعملهما في قائمة المستشفى. ووقفهما عن العمل في المجال الطبي والصحي لمدة 6 أشهر.

كما تم إغلاق قسم الأطفال حديثي الولادة (الخدج) بالمستشفى لعدم وجود الشروط الصحية لحين التنظيم. واتباع الإرشادات الصحية وإغلاق وتعليق قسم جراحة الولادة.

كما سيتم معاقبة المدير والمستشفى وفق ضوابط غرامة المخالفات وإنذار مدير المستشفى لعمل الأطباء. والموظفين والعاملين بالمستشفى حسب القائمة المعتمدة من وزارة الصحة. إضافة إلى تحويل ملف انتهاك حقوق المرضى إلى المحكمة المختصة.

وتواصلت الوكالة ذاتها، مع خالة الطفلة المعنفة التي كانت إحدى الممرضات المتهمات بالتعنيف. حيث قالت “المقطع تم تصويره بطلب من والدي الطفلة والهدف منه هو مداعبة الطفلة وليس تعنيفها. كوادر المستشفى لا يحق لهم استخدام الهواتف داخل العمليات لكنها أدخلت الهاتف بموافقة إدارة المستشفى”.

من جانبها، قالت إدارة المستشفى “هذه الطفلة بقيت أقل من 24 ساعة في قسم الخدج وذلك للاطمئنان على صحتها. المقطع المصور الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تم التلاعب به وتسريعه. ووضع الموسيقى عليه والنسخة الاصلية من المقطع المصور محفوظ لدينا. بعد ظهور حقيقة أن العائلة ليست لديها اي مشاكل مع الممرضتين. نعمل مع الجهات المعنية على اعادتهما للعمل وهما جزء من عائلة الطفلة”.