رضيعة تعود لحضن والدتها بعد 54 يوما من الزلزال

رجعت طفلة لحضن والدتها، بعد 54 يومًا من إنقاذها من تحت أنقاض للزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا يوم 6 فيفري الماضي.

وتم إنقاذ الطفلة، فيتن باغ داش البالغة من العمر 3 أشهر ونصف. والتي أطلق عليها الفريق الطبي اسم “غيزم” ويعني الغموض، بعد 128 ساعة من حدوث الزلزال.

وسُلمت الطفلة لوالدتها “ياسمين باغ داش” التي مازالت تتلقى العلاج في أضنة.

ولم شمل الرضيعة مع والدتها، بعد اجراء اختبار الحمض النووي DNA الذي أثبت صلة القرابة بينهما.