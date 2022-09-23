رضيعة تلقى حتفها تحت عجلات شاحنة في غليزان

لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات حتفها، اليوم الجمعة، في ولاية غليزان، بعدما دهستها شاحنة خاصة ببيع المياه.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت صبيحة اليوم الوحدة الرئيسية للحماية المدنية على الساعة التاسعة صباحا لأجل حادث دهس مميت.

ووقع الحادث، على مستوى شارع أحسن محمد بلدية سيدي أمحمد بن عودة.

وأدى الحادث، إلى وفاة طفلة تبلغ من العمر 03 سنوات، بعد أن دهستها شاحنة خاصة ببيع الماء. حيث تم تحويل الضحية، من طرف النجدة المتدخلة إلى مستشفى غليزان.