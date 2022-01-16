رطوبة تصل 98 بالمائة أثناء مباراة الجزائر وغينيا الإستوائية

ستعرف الأجواء في مدينة دوالا أثناء مباراة الجزائر وكوت ديفوار على الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر و الكاميرون إرتفاعا محسوسا في معدّل الرطوبة.

وستصل حسب ديوان الأرصاد الجوية بالكاميرون إلى حد أعلى يصل إلى 98 بالمائة. الأمر الذي سيخلق صعوبات بالجملة للاعبين الذي سينشطون المواجهة.

وكان المنتخب الوطني قد عانى من نفس المشكل في لقاء سيراليون. إلى جانب الحرارة التي كانت عالية جدا بحكم التوقيت على الثانية زوالا.

إلى جانب ذلك. ستصل درجة الرياح إلى 3 كلم في الساعة. وعن درجة الحرارة ستصل إلى 25 درجة مئوية.