قناة النهار رطوبة عالية تصل إلى 80 بالمائة على المناطق الساحلية بقلم قناة النهار نشر في 13 جويلية 2022 - 13:43 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 43 0 رطوبة عالية تصل إلى 80 بالمائة على المناطق الساحلية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/80VYU اقرأ أيضا تساؤلات: لبناء دولة جزائرية قوية وعصرية.. الإصلاحات المؤسساتية تتجسد على أرض الواقع قناة النهار 23 جوان أحد أقارب الممرضة المقتـ.ـولة : الطفلة عاقلة و خدامة..طلعت للسبيطار لقيتها مضـ.ـروبة و الدّم عليهم قناة النهار 28 جوان مرتي ما تراعيش ظروفي المادية الصعبة..تستفزني قدام ولادي كيفاش ندير؟ قناة النهار 30 جوان بلماضي: مرحبا بكل من يقدم الإضافة لكرة القدم الجزائرية قناة النهار 26 جوان مدير أخبار بالتلفزيون المصري : حفل الإفتتاح كان مبهرا..يشير لنجاح الألعاب المتوسطية قناة النهار 28 جوان " تمرين للتزويد بالوقود جوا مكوّن من طائرة" اليوشين" و4 طائرات "سوخوي قناة النهار 12 جويلية عمي بضياف يحقق نجاح باهر في زراعة نبتة "الألوفيرا" والنباتات والورود العطرية بالمنيعة قناة النهار 13 جويلية "رئيس الجمهورية :" فتح خط جوي مباشر بين الجزائر العاصمة وأديس ابابا في اقرب الآجال قناة النهار 06 جويلية صريح جدا: هذا ما يعرفه الجزائريون عن فضل صيام يوم عرفة قناة النهار 08 جويلية التلاميذ يرتقبون نتائج "الباك" ويوجهون بوصلتهم نحو صفحة الوزارة قناة النهار 12 جويلية