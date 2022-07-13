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قناة النهار

رطوبة عالية تصل إلى 80 بالمائة على المناطق الساحلية

بقلم قناة النهار
رطوبة عالية تصل إلى 80 بالمائة على المناطق الساحلية
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رطوبة عالية تصل إلى 80 بالمائة على المناطق الساحلية

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رابط دائم : https://nhar.tv/80VYU
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