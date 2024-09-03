رطوبة عالية جدا.. حرارة شديدة الأيام القادمة في هذه الولايات

ستبقى الأجواء مشمسة وحارة على الولايات الشمالية للوطن إلى غاية نهاية الأسبوع. مع ارتفاع في نسبة الرطوبة التي تتعدى 90 بالمائة على السواحل خاصة الالغربية والوسطى.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية في اتصال مع “النهار”. أن الشعور بالحر هذه الأيام ليس بفعل الحرارة بل راجع إلى عامل الرطوبة العالية والمرتفعة. مضيفة أن نسبة الرطوبة جد مرتفعة لأن الوضعية الجوية على المستويات السفلى للغلاف الجوي ضعيفة جدا. والرياح الضعيفة توجد في مختلف الإتجاهات.

وكشفت المتحدثة، أنه يتغلب عليها الإتجاه الشرقي شمالي شرقي فهو عنصر يساعد على التسللات البحرية. من خلال تكوين وتشكل ضباب خفيف وسحب سفلى ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة. التي تصل إلى 100 بالمائة على السواحل وتتغلل إلى الولايات قرب ساحلية.

وأضافت بن رقطة، أن نسبة الرطوبة ستبقى مرتفعة جدا مع درجات الحرارة العالية ستستمر الأيام المقبلة نظرا لاستقرار التيارات الشمالية الضعيفة على البحر المتوسط. يساعد على استمرارها خاصة على السواحل الغربية والوسطى.

بالمقابل وفيما يخص تساقط الأمطار، أكدت بن رقطة، أن الولايات الشرقية خاصة الداخلية تعرف سحب ركامية موسمية راعدة أواخر النهار وخلايا راعدة معتبرة. وهو ما يسمى “منطقة التقارب المداري” وهو عبارة عن حزام من الكتل الهوائية متواجدة على دول البحر المتوسط محمل بنسب رطوبة عالية وهي متحركة وليست ثابتة وتنفصل منها بعض الكتل نحو الجنوب وهو ما يعطي أمطار رعدية أحيانا.