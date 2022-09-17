رعايا أفارقة يعتدون على عائلة جزائرية باستعمال أسلحة بيضاء في سكيكدة!

استقبلت، ليلية الجمعة إلى السبت، مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الاستشفائية “محمد دندان” بعزابة شرقي سكيكدة، 4 أشخاص من عائلة واحدة، مصابون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر تعرضهم إلى اعتداء من عشرات الرعايا الأفارقة في منطقة “قنيشة” التابعة لبلدية عزابة في سكيكدة.

استعملوا سيوفا وقذائف “المولوتوف” في الاعتداء

وحسب ما توفر من معلومات، فإن الضحايا، وهم 3 أشخاص من عائلة واحدة، وعامل معهم، تم الاعتداء عليهم من قبل رعايا أفارقة يقيمون بجانب أرض فلاحية تابعة للعائلة، حين حاول الضحايا تسييج أرضهم الفلاحية لمنع هؤلاء من المرور عبرها بعدما تعرضوا لعمليات سرقة متتالية قام بها هؤلاء الرعايا، الذين كانوا محل شكاوٍ من قبل ربّ العائلة لدى الجهات الأمنية والقضائية من قبل.

واستنادا إلى الضحايا، فإن الرعايا قاموا عدة مرات بسرقة عتاد فلاحي ملك لهم، مما جعلهم يباشرون عملية تسييج الأرض الفلاحية تجنبا لعمليات السطو المتتالية، قبل أن يتقدم منهم حوالي 70 رعية إفريقي مدججين بمختلف الأسلحة البيضاء وباشروا الاعتداء عليهم من دون سابق إنذار، حيث أصيب ربّ العائلة وابنه وابن أخيه وأحد العمال في المزرعة جراء اعتداء عنيف لم يتوقف حتى تدخل سكان القرية.

وقد روى شهود عيان، بأن الرعايا الأفارقة لاحقوا ربّ العائلة حتى داخل المسجد، قبل أن يتدخل الساكنة وبعدهم مصالح الأمن المختصة إقليميا التي فتحت تحقيقا في القضية، لا سيما وأن المعتدين استعملوا سيوفا وعصيا حديدية وحتى زجاجات حارقة “مولوتوف” حسب ما روى الضحايا.

وفي ذات السياق، أكد سكان قرية “عمار بانديش” التي تعدّ قبلة للرعايا الأفارقة في الآونة الأخيرة، بأن هؤلاء باتوا يشكلون خطرا كبيرا بالنظر لما صاروا يفعلونه، حتى أنهم باتوا يشكلون رعبا للساكنة.