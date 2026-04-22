رعايا أفارقة يقتحمون محل للأحذية بالعاصمة لسرقته

عالجت الغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاء الجزائر ملف قضية ثلاث رعايا أفارقة “ج.ر”.”س،ي”،”ا.ج” اقتحمن محل لبيع الأحذية بالعاصمة وقيامهم بسرقته

المتهمون المتواجدون بالمؤسسة العقابية الحراش مثلوا أمام قاضي الغرفة الجزائية الثامنة بعد قيامهم بإستئناف الحكم الصادر ضدهم عن محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة التي قضت بإدانتهم بعقوبة 18 شهر حبسا نافذا مع أمر الإيداع من الجلسة رهن الحبس. عن تهم السرقة بالتعدد والدخول والإقامة الغير الشرعية بالجزائر.

وتعود وقائع قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة بعد شكوى رفعها الضحية “ب.س” صاحب محل لبيع الاحذية بالعاصمة ضد ثلاثة رعايا أفارقة من السنيغال قاموا باقتحام محله و سرقة الاحذية من رفوف المحل. وهو ما اكدته كاميرات المراقبة التي كانت متواجدة بمحل الضحية.

هذا وقد اعترف المتهمون بالتهم المنسوبة اليهم ، وطالبوا من القاضي بإفادتهم بظروف التخفيف. في حين حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة لاحقة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور