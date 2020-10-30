رعايا فلسطينيين منهم رضيعة وطفلة من بين ضحايا حادث غرداية

خلف حادث المرور المميت الذي وقع اليوم الجمعة في غرداية، 3 ضحايا بينهم مزدوجي الجنسية “جزائرية فلسطينية”.

وفي التفاصيل، تمثل الحادث في انحراف وإنقلاب سيارة سياحية بالطريق الرابط بين بلدية حاسي القارة بالولاية المنتدبة المنيعة تجاه مدينة تيميمون بولاية أدرار.

وخلف الحادث، وفاة 3 أشخاص بعين المكان، وهم إمرأة من جنسية جزائرية تبلغ من العمر 38 سنة وطفلة 12 سنة ورضيعة حوالي 6 أشهر مزدوجي الجنسية “جزائرية فلسطينية”

كما تسبب الحادث في إصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، تتراوح أعمارهم بين 5 و40 سنة، وهم من جنسيات جزائرية و فلسطينية.

هذا وتنقلت وحدات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، أين تم نقل الضحايا إلى مستشفى العقيد شعباني.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني، تحقيق معمق في ملابسات الحادث الأليم.