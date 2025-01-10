رعايا هذه الدولة لن يحتاجوا إلى تصريح سفر ETIAS لدخول الاتحاد الأوروبي

أوضح وفد الاتحاد الأوروبي في تركيا أن جميع الرعايا الأتراك، دون استثناء. لن يُطلب منهم التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر ETIAS بمجرد أن يصبح النظام الجديد جاهزًا للتشغيل.

وأوضح الوفد من خلال بيان رسمي أنه نظرًا لأن تركيا ليست جزءًا من قائمة الدول. التي يُسمح لرعاياها بالدخول بدون تأشيرة إلى منطقة شنغن. فإن شرط الحصول على نظام ETIAS لن ينطبق عليها.

وأشار نفس البيان إلى أن المسافرين الأتراك المعفيين من التأشيرة لن يتأثروا أيضًا بنظام السفر الجديد.

ويأتي هذا التوضيح من وفد الاتحاد الأوروبي إلى تركيا ردًا على التقارير. التي تفيد بأن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية التركية سيحتاجون إلى التقدم بطلب للحصول على الوثيقة. ودفع رسوم قدرها 7 يورو عند دخول نظام السفر الجديد حيز التنفيذ.

وفي بيانه، قال وفد الاتحاد الأوروبي إنه نظرًا لأن نظام ETIAS لا ينطبق على تركيا. فإن أولئك المسموح لهم بالدخول بدون تأشيرة إلى الكتلة على أساس جوازات سفرهم الدبلوماسية. لن يحتاجوا إلى التقدم بطلب للحصول على نظام ETIAS.

وهذا يعني أن هذه المجموعة من المواطنين الأتراك سوف تكون قادرة على السفر إلى الاتحاد الأوروبي. بدون تأشيرة وبدون تصريح سفر ETIAS أيضًا.

أما بالنسبة لحاملي جوازات السفر العادية في تركيا. فلن يحتاجوا إلا إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة للسماح لهم بالدخول إلى الكتلة.

ما هو ETIAS وكيف سيعمل؟

يعتبر ETIAS شرطا دخول لجميع المواطنين الأجانب المسموح لهم بدخول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة، ولم يتم الإعلان عن تاريخ تنفيذه بعد.

وسيتم ربط تصريح السفر ETIAS بجوازات سفر المسافرين، وستظل الوثيقة سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات. أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر، أيهما يأتي أولاً.

وسيتم تقديم طلب الحصول على تصريح السفر هذا عبر الإنترنت بالكامل. مع إمكانية استكماله من خلال الموقع الرسمي لـ ETIAS أو تطبيق ETIAS للجوال.

ومن المتوقع معالجة طلبات الحصول على ETIAS في غضون دقائق.

ومع ذلك، إذا كانت هناك حاجة إلى فحص أكثر دقة لبعض الطلبات، فقد تمتد فترة المعالجة حتى 14 يومًا. إذا كانت هناك حاجة إلى معلومات إضافية وحتى 30 يومًا إذا تمت دعوة المتقدمين لإجراء مقابلة.

وسيتعين على المتقدمين دفع رسوم قدرها 7 يورو للحصول على تصريح السفر ETIAS. وسيتم إرسال قرارات الطلب عبر البريد الإلكتروني.