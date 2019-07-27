رعب الحرائق ينتقل إلى العاصمة.. النيران تلتهم غابة باينام

انتقلت أجواء الرعب والهلع بسبب حرائق الغابات من ولايات الوسط إلى ضواحي العاصمة، بعدما نشب حريق مهول في غابة باينام.

وحسب لقطات فيديو رصدها مواطنون، فإن عدة حرائق صغيرة، نشبت في مواقع متفرقة بغابة باينام، وتحديدا بالمنطقة التابعة لإقليم بلدية الحمامات.

وقالت الحماية المدنية إن فرقها ووحداتها تدخلت في أعقاب الحريق الذي نشب بسبب الرياح على الساعة الثالثة من زوال اليوم.

وأوضحت الحماية المدنية أن عملية إخماد ألسنة النيران ما تزال متواصلة، وأنه جرى تسخير إمكانيات كبيرة للحد من اتساع نطاق الحريق.

وتشارك مصالح بلديات التابعة لمقاطعة الشراقة ومصالح الموارد المائية بإمكانياتها في إخماد الحريق، فيما دعا الوالي المنتدب سكان المنطقة لتجنب المرور بالطرقات التي تعبر الغابة.