رعود..رياح قوية وزوابع رملية غدا الثلاثاء في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من هبوب رياح قوية وزوابع رملية، إضافة إلى تشكل الرعود على العديد من ولايات الوطن. وهذا يوم غد الثلاثاء.

كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بهبوب الرياح هي كل من بسكرة، أولاد جلال، المغير، تقرت، ورقلة.

أما الزوابع الرملية فتخص بشار، بني عباس، تندوف. كما ستشهد إليزي، جانت، غين صالح، تمنراست تشكل الرعود.

