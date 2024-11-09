رعود على هذه الولايات بداية من مساء اليوم

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتسجيل نشاط لخلايا رعدية بداية من مساء اليوم السبت، على عدة ولايات من الوطن.

وأوضح تنبيه للمصالح نفسها، أن نشاط الخلايا الرعدية سيكون بداية من الساعة 18:00 من مساء اليوم السبت ليستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

وهذا على كل من ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، بجاية وجيجل.

وحسب ذات المصدر، ستشهد كل من ولايات المدية، تيبازة، ميلة، البويرة، سكيكدة ، عنابة والطارف. نشاط لخلايا رعدية بداية من الساعة 21:00 من مساء اليوم السبت لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور