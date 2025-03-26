رعود قوية وأمطار غزيرة على 19 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار غزيرة محليا وتشكل رعود قوية على الولايات الشمالية للوطن اليوم الأربعاء.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار غزيرة على ولايات البليدة، قسنطينة، البويرة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، غليزان، معسكر، تيارت.

كما حذّرت من تشكل رعود قوية على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، قسنطينة، وهران، غليزان. معسكر، سعيدة، تيارت، البليدة، المدية، البويرة، عين الدفلى، تيسمسيلت.

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