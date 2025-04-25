رعود مع أمطار على هذه المناطق غدا السبت

كشفت النماذج الرقمية للرصد الجوي، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار على بعض الولايات الداخلية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا السبت، طقسا مشمسا على السواحل. ورعود مع أمطار على المناطق الداخلية خلال الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 21 و25 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 23 و30 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، طقسا مشمسا، وستتراوح درجات الحرارة بين 32 و44 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.