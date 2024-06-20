رعود منعزلة وأجواء مغشاة جزئيا غدا الجمعة على هذه المناطق

تشير توقعات حالة الطقس ليوم غد الجمعة إلى أن الطقس سيكون مشمسا على المناطق الساحلية. مع تسجيل رعود منعزلة متوقعة على المناطق الداخلية. فيما ستكون الاجواء مغشاة جزئيا على المناطق الجنوبية.

وتتراوح درجات الحرارة بين بين 26و31 درجة بالمناطق الساحلية. وبين 31و40 درجة بالمناطق الداخلية وبين 40و49 درجة بالمناطق الجنوبية.

وتصل سرعة الرياح إلى 60كلم/سا على المناطق الشمالية وإلى 40كلم/سا على الجنوب مع تطاير الرمال.