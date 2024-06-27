رعود وأجواء جد حارة غدا في هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء من مغشاة غلى صافية بعد انقشاع السحب السفلى خلال الصبيحة على الولايات الشمالية للوطن مع رعود منعزلة على المناطق الداخلية غدا الجمعة.

وحسب النشرة الجوية اليومية لمصالح الأرصاد الجوية، فإن الطقس سيكون مشمس على المناطق الساحلية. مع رعود منعزلة على المناطق الشرقية خلال الظهيرة. ليبقى الطقس جد حار على المناطق الداخلية. مع تطاير بعض الرمال على المناطق الشمالية. مع رياح تصل سرعتها إلى 60 كلم/سا.

أما على المناطق الجنوبية، فالأجواء مغشاة على المناطق الجنوبية، مع طقس جد حار على المناطق الجنوبية، ورعود منعزلة على تمنراست و أقصى الجنوب. مع رياح تصل سرعتها إلى 50 كلم/سا على تؤدي إلى تطاير الرمال

الحرارة تتراوح بين 27 و 34 درجة بالمناطق الساحلية، وما بين 29 و 45 درجة بالمناطق الداخلية وما بين 41و 49 درجة بالمناطق الجنوبية.