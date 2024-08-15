رعود وأمطار إلى غاية الجمعة على 28 ولاية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة على الولايات الشمالية والجنوبية للوطن إلى غاية يوم غد الجمعة.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من رعود و امطار بداية من منتصف نهار اليوم الخميس إلى غاية صبيحة يوم غد الجمعة.

وسيخص تساقط الأمطار ولايات سوق اهراس، برج بوعريريج، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو. باتنة، عنابة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجيل، سكيكدة. بسكرة، الطارف، بومرداس، البويرة، الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، تمنراست، ان قزام، برج باجي مختار.