رعود وأمطار على هذه الولايات غدا الثلاثاء

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على الهضاب العليا وشرق الصحراء.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الساحلية، غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا. ورعود مع بعض الأمطار على الهضاب العليا والأوراس.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 28 و37 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 31 و37 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الثلاثاء، طقسا مشمسا. وتساقط أمطار رعدية على جانت وشرق الصحراء. وستتراوح درجات الحرارة بين 33 و42 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.