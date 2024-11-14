رعود وأمطار على هذه الولايات غدا الجمعة

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الجمعة، والذي سيعرف تساقط بعض الأمطار على الولايات الداخلية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الساحلية للوطن، غدا الجمعة، طقس مشمس. فيما ستعرف الولايات الداخلية تسجيل رعود مع بعض الأمطار، أواخر الظهيرة.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 21 و31 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 18 و30 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الجمعة، طقسا مشمس إلى غائم، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 23 و35 درجة، فيما ستصل سرعة الرياح إلى40 كلم/سا.