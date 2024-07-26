رعود وأمطار على هذه الولايات غدا

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط بعض الأمطار على المناطق الداخلية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف السواحل طقس مشمس، ورعود مع بعض الأمطار على المناطق الداخلية، وطقس حار على المناطق الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 31 و36 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 36 و43 درجة بالمناطق الداخلية. كما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا على الشمال.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف أجواء مغشاة، ورعود مع بعض الأمطار على أقصى الجنوب.

هذا وستتراوح درجات الحرارة بين 40 و46 درجة بالمناطق الجنوبية، بينما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا.