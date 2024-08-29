رعود وأمطار على 23 ولاية اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية عن تشكل رعود متبوعة بأمطار معتبرة محليا على الولايات الداخلية والجنوبية للوطن اليوم الخميس.

وفي تنبيه لها، حذرت من رعود وأمطار على ولايات سدي بلعباس، سوق اهراس، تيسمسيلت، عين قزام، الأغواط، غليزان، برج باجي مختار، تيارت، تمنراست، تبسة، باتنة، سطيف، عين تموشنت، الجلفة، تلمسان، خنشلة، عين الدفلى، الطارف، أدرار، سعيدة، النعامة، معسكر وبشار.

كما أن تساقط الأمطار سيكون بداية من الثالثة بعد زوال اليوم.