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أخبار الجزائر

رعود وأمطار غزيرة جدا على 20 ولاية اليوم

بقلم أمينة داودي
رعود وأمطار غزيرة جدا على 20 ولاية اليوم
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حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا اليوم الثلاثاء. على الولايات الداخلية والجنوبية للوطن.

وفي تنبيه للأرصاد الجوية، حذّر من تساقط أمطار رعدية معتبرة على ولايات ورقلة، تيميمون، الأغواط، غرداية، بني عباس، المسيلة، تمنراست، أم البواقي، تبسة، ان صالح، باتنة، تندوف، الجلفة، إليزي، المنيعة، البيض، خنشلة، بسكرة، اولاد جلال، بشار.

وستتساقط الأمطار على هذه الولايات بداية من الثالثة مساء إلى غاية منتصف الليل.

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