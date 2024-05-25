رعود وأمطار غزيرة على 14 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية معتبرة طيلة نهار اليوم على الولايات الغربية والداخلية للوطن.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار رعدية على ولايات سيدي بلعباس، تيسمسيلت، الأغواط، غليزان، المسيلة، تيارت، باتنة. الجلفة، تلمسان، البيض، المدية، سعيدة، النعامة ومعسكر.

وسيكون تساقط الأمطار بداية من التاسعة صباح اليوم السبت إلى غاية منتصف الليل وفي بعض الولايات سيستمر إلى الثالثة من صباح غد الأحد.