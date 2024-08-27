رعود وأمطار غزيرة على 23 ولاية اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تشكل رعود وتساقط أمطار معتبرة محليا على الولايات الداخلية والجنوبية للوطن اليوم الثلاثاء.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار رعدية على ولايات سيدي بلعباس، سوق اهراس، تيسمسيلت، عين قزام، الأغواط، برج بوعريريج، المسيلة. برج باجي مختار، تيارت، ميلة، تمنراست، أم البواقي، تبسة، باتنة، سطيف، الجلفة، البيض، خنشلة، المدية، بسكرة، سعيدة، البويرة، اولاد جلال.

وستتساقط الأمطار على هذه الولايات بداية من الثالثة بعد زوال اليوم إلى غاية منتصف الليل.