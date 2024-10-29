رعود ورياح قوية على هذه الولايات

أصدرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تنبيها يُفيد بتسجيل نشاط لخلايا رعدية وهبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن.

وأوضح التنبيه أن نشاط الخلايا الرعدية سيكون بداية من 15 سا بعد زوال اليوم الثلاثاء إلى غاية 21 سا. وهذا على ولايات المدية، المسيلة، الجلفة، الأغواط.

كما أفاد تنبيه آخر لذات المصالح، بهبوب رياح قوية بداية من الساعة 09:00 من صبيحة اليوم الثلاثاء. إلى غاية الساعة 18:00 مساءً. على كل من ولاية تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، الأغواط ، البيض، النعامة وبشار.

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