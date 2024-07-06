رعود ورياح قوية على 21 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية على الولايات الداخلية والشرقية للوطن مع تشكل رعود.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من تشكل رعود على ولايات الطارف، عنابة، جيجل، سكيكدة، قسنطينة. ميلة، سطيف، بجاية، البويرة، تيزي وزو، برج بوعريريج، البويرة، البليدة، المدية، المسيلة، والجلفة.

كما حذّرت من هبوب رياح قوية على ولايات سكيكدة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، باتنة، المسيلة، الأغواط، البيض، بشار، و بني عباس. مع تشكل زوابع رملية على الولايات الجنوبية للوطن.

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