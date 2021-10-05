رعود وأمواج عالية على هذه المناطق

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، في تنبيه بحري، من أمواج عالية على السواحل الوطنية. وحسب المصلحة ذاتها، فإن التنبيه يخص كل من عنابة وسكيكدة ودلس أزفون والعاصمة.

وأضاف التنبيه ذاته، أن صلاحية التنبيه مرتقب من الساعة السادسة صباحا الى غاية منتصف نهار اليوم.

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وفي سياق ذات صلة، أفاد الديوان أن بعض الولايات ستشهد خلايا رعدية قد تؤدي الى تساقط أمطاربداية من السادسة صباحا. ويتعلق الأمر بكل من سوق اهراس، ام البواقي، قالمة، عنابة، قسنطينة، سكيكدة، الطارف.

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