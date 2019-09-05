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رعية إفريقية تضع مولودها داخل سيارة الحماية المدنية بعين مليلة

أخبار الجزائر
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رعية إفريقية تضع مولودها داخل سيارة الحماية المدنية بعين مليلة
بقلم نويس عبد الجلال

وضعت، رعية إفريقية اليوم الخميس، مولودها على متن سيارة إسعاف، تابعة للحماية المدنية، في عين مليلة بأم البواقي.

وحسبما أفاد به بيان مصالح الحماية المدنية، فإنّ الرعية الإفريقية من جنسية “نجيرية” فاجأها المخاض وهي في طريقها للمستشفى.

وقد تدخلت مصالح الحماية لأجل مساعدة المرأة نجيرية على وضع مولودها داخل المستشفى، إلى أنها وضعته داخل السيارة.

وتمكن فريق الإسعاف من انجاح العملية، حيث وضعت المرأة الحامل مولودا من جنس أنثى، وهو في صحة جيدة، قبل الوصول الى المستشفى.

كما تم نقل الأم والمولودة على جناح السرعة إلى مستشفى عين مليلة، استنادا لذات البيان.


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