رعية إفريقي ينصب على 5 نسوة ويسلب أموالهن بعد إيهامهن بالزواج

اصدرت محكمة الجنح ببئرمرادرايس بإدانة رعية إفريقي من جنسية نيجيرية “إبراهام.إ.د” بعقوبة ثلاثة سنوات حبس نافذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة. مع أصدار امر بالقبض ضده. هذا بعد نصبع على 5 سنوة اوهمهن بالزواج بعدما سلبهن مبلغ اكثر من 100 مليون سنتيم .

في حين اصدرت المحكمة احكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين عامين و ثلاثة سنوات حبس نافذ و100 الف دج غرامة مالية نافذة لبقية المتهمين شركائه في جريمة النصب ويتعلق الأمر بكل من “ب.ملاك”،” س.فيلكس”,” ب.عبد الحق “,”ه.جمال”، “ب.معمر”,”م.عامر” ،”ش.أبوبكر” .

تتلخص وقائع قضية الحال حسب ما دار بجلسة المحاكمة ان المتهم “إبراهام.إ.د”رعية إفريقي من جنسية نيجيرية كان يقوم بنسج علاقات عاطفية مع الضحايا و إيهامهن بنيته في الزواج ،وشلك بعد الإتصال بهن عبر تطبيق الواتساب،ثم إدعائه أنه سوف يقوم بإرسال طرود لهن من الخارج في شكل هدايا ثمينة ،لتتولى المتهمة “ب.ملاك” المنحدرة من ولاية وهران الاتصال بالضحايا و إشتراط عليهن ضرورة صب مبالغ مالية عبر حسابات بريدية للحصول على الطرد لكونه طرد ديبلوماسي و يجب تحصيل الحقوق و الرسوم الجمركية عليه ،وبذلك تمكنوا من تلقي أموال معتبرة من الضحايا .

المتهم الرئيسي “إبراهيم .إ.د” كان يستعمل حسابات بريدية للنصب على الضحايا للحصول على الاموال عن طريق مساعدة بقية المتهمين شركائه في الجريمة .

هذا وقد صرحت الضحايا “د.ن”

“ز.ك”,”ر.ر” “ط.ن” ،”ع.م”ان كل واحدة فيهمن كانت على تواصل دائم مع المتهم الرئيسي المتواجد في حالة فرار “إبراهام ،إ.د” البالغ من العمر 25 سنة 29 سنة كان يقول لهن انه مقيم بالنرويج واهمهن بالزواج بعدما دخل معهن في علاقة عاطفية مدتها حوالي شهر ،حيث أخبرهن انه من أصول نرويجية ومقيم بها وحامل جنسية أمريكية ،كما وعدهن انه يقوم بإرسال لهن هدايا عن طريق طرد ممثلة في عطور فخمة ومجوهرات وجهاز كومبيوتر ،بمساعدة بقية المتهمين الذين قاموا بسلب الضحايا اموالهن التي فاقت 100 مليون سنتيم ،ويقومون بإرسلها الى المتهم الرئيسي إبراهام المتواجد في حالة فرار.

وبعد مثول المتهمين امام هيئة محكمة الجنح ببئرمرادرايس صرحت المتهمة “ب.ملاك” انها تعاملت مع المتهم “إبراهام.إ.د” في خدمة التوصيل وانها كانت تقوم بالاتصال بالزبائن مؤكدة انها لم تكن تعلم انه يقوم بالنصب على الضحايا ،في حين صرح المتهم “ه.جمال ” ان دوره كان يقتصر في تحويل الأموال التي تسلمها له المتهمة “ب.ملاك” يقوم بتحويلها من الدينار الى عملة صعبة وارسالها الى المتهم ” إبراهام ٫إ.د”

هذا وقد انكر المتهم “س.فيليكس ” التهم المنسوبة اليه وصرح ان المتهم الرئيسي “إبراهام.إ.د” كلفه بجمع المبالغ المالية من المتهمين “ب.ملاك”,”ه جمال” مضيفا انه يقيم بطريقة غير شرعية في الجزائر ،كما صرح المتهم “ب.عبد الحق ” انه لم يكن يعلم ان الاموال التي كانت تدخل الى حسابه البريدي من عائدات النصب .

وعلى ضوء ماورد في جلسة المحاكمة من معطيات وجهت للمتهمين تهم تتعلق بالنصب و جنحة المشاركة في النصب و جنحة الإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني التمس وكيل الجمهورية ضد المتهمين تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ ،وبعد المداولة اصدر القاضي الحكم السالف ذكره

مع الزام المتهمين ان يدفعوا بالتضامن للضحايا “ط.ن” “ع.م””د.ن””ر.ر” مبالغ مالية تراوحت بين 80 و 150 مليون سنتيم كتعويض عن الضرر الذي لحقن بهن .