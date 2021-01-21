رعية افريقي ينصب على جزائري ويسلبه 600 مليون في صفقة “شعوذة”

لايزال الصندوق الافريقي العجيب، يحصد المزيد من الضحايا الجزائريين، على خلفية عمليات نصب واحتيال، يمارسها الرعايا الأفارقة بطرق احتيالية.

ويقوم بعض الأفارقة، ممن يمتهنون هذا الفعل الاجرامي، بوعد ضحاياهم بتحويل أوراق نقدية من العملة الوطنية إلى أموال من العملة الصعبة “الدولار الأمريكي”.

وفي قضية الحال، التي استعرضت تفاصيلها الغرفة الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة اليوم الخميس، تعرض مواطن جزائري إلى عملية نصب بطريقة محترفة، على يد رعية أفريقي.

الضحية تكبد ضررا ماليا يقدر بـ 600 مليون سنتيم، بعدما أخذه الطمع في التعامل مع أفارقة لأجل جني أموال من عملة “الدولار”.

وحسب رواية الضحية، وإنما فإنه تلقى ايميل عبر الانترنيت من قبل سيدة افريقية مقيمة بالخارج، عرضت عليه مشروع استثمار بالجزائر.

الضحية قبل العرض وربط اتصال مع احد الرعايا المقيمين بالجزائر وهو المتهم الموقوف في قضية الحال.

وتم اللقاء أمام مستشفى الرويية، حيث عرض المتهم فيديو ليطلعه عبر فيديو على عملية تحويل العملة الوطنية إلى الدولار.

وشاهد الضحية عملية تحويل أوراق خضراء من فئة 2000 دج، موضوعة في صندوق، فخيل اليه أنها عملية حقيقية.

فقام بتسليمه أولا مبلغ 33 ألف دينار لأجل شراء محلول المستعمل في تحويل المبلغ المتفق عليه والمقدر ب 600 مليون سنتيم، مقابل فائدة يأخذها المتهم بقيمة 15٪.

كما سلمه الضحية في ذات لقاء مبلغ 43 مليون للشروع في العملية، ثم أضاف له مبلغ 40 مليون سنتيم فى ثاني لقاء بالمستشفى المذكور.

وأمام المناورات الاحتيالية استفاق الضحية، وتيقن انه وقع ضحية نصب واحتيال بطرق تدليسية.

الضحية قام بمتابعة المتهم الذي أدين من قبل محكمة حسين داي بعامين حبسا نافذا وغرامة قدرها 200 الف دج.

المتهم مثل مجددا أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة أين التمس النائب العام تأييد الحكم في حق المتهم في حين قررت القاضي تأجيل النطق بالحكم الاسبوع المقبل.