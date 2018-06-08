رعية تونسي ضمن شبكة للمتاجرة بالمخدرات في الوادي

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الوادي من وضع حدا لنشاط شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات تتكون من ثلاثة أشخاص من بينهم رعية من جنسية تونسية .

العملية جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة بنشاط شبكة تعمل على نقل المخدرات من الوادي إلى تونس.

أين تم نصب كمين محكم، أدى إلى توقيف الرعية التونسي على مستوى بلدية حساني عبد الكريم، وحجز 1 كلغ من المخدرات كانت مخبأة بإحكام داخل سلع ومواد غذائية.

إضافة إلى توقيف شابان كانا يساعدانه على فتح الطريق واستكشاف الحواجز الأمنية على طول الطريق الدولي، أين تم توجيه الملف لدى الجهات القضائية محل الاختصاص .