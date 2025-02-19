رعية سوري يقاضي شريكه الجزائري بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد

تابعت محكمة الشراقة، اليوم الأربعاء، تاجر في العقد الرابع من العمر بتهمة إصدار شيك بدون رصيد. وذلك على خلفية شكوى قيدها ضده شريكه من جنسية سورية يتهمه بمنحه شيكين من دون رصيد الأمر المعاقب عليه قانونا. بالإضافة كذلك إلى تحرير وتوقيع إعتراف بدين بقيمة 150 مليون سنتيم.

تحريك الدعوى العمومية جاء عقب شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق تقدم بها الضحية الرعية السوري. تفيد بأنه أبرم شراكة مع المتهم المدعو “ب.م” من أجل ممارسة نشاط تموين محلات الأكل السريع ببعض المواد الاستهلاكية الجاهزة. وأنه في إطار المعاملات التجارية التي كانت بينهما منحه المتهم شيكين أحدهما بقيمة 170 مليون سنتيم. و الثاني بقيمة 20 مليون سنتيم، كقيمة الأرباح عن النشاط التجاري. ليتبين بعد محاولة مخالصتهما أنهما بدون رصيد.

وفي إطار محاولة حل النزاع وديا حرّر له المتهم اعتراف بدين بقيمة 150 مليون سنتيم، وعليه تم إعذاره لتسديد ماعليه. غير أن المتهم تهرب من ذلك ليتم متابعته قضائيا بالتهم السالف ذكرها.

المتهم مثل للمحاكمة واعترف بتحريره لشيك واحد يحمل قيمة 150 مليون سنتيم، ناكرا الشيك الثاني. وأكد أنه راح ضحية سرقة من قبل مجهولين وأنه حرك دعوى قضائيا بذلك و أن شريكه كان على علم بالواقعة. و أنه طلب مهملة من أجل تسديد ما عليه من ديون للضحية غير أنه تعجل في متابعته قضائيا.

دفاع الضحية طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في الملف مع إلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة الشيكات مع استرداد مبلغ الكفالة.

وأمام ماتقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيكين مع إرجاء النطق بالحكم للأسبوع المقبل.

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